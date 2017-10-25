Власти Украины намерены выдворить Саакашвили

Власти Украины намерены выдворить из страны бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом во вторник заявили в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины. "ГМС констатирует, что пока Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса на Украине, что дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия по его выдворению...

... с территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства", - сказано в заявлении.



ГМС отмечает, что "11 сентября 2017 года в канцелярию Главного управления ГМС во Львовской области неустановленной группой из четырех человек (не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность) было оставлено заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени гражданина Саакашвили. К заявлению была приобщена копия паспорта гражданина Украины".



"ГУ ГМС во Львовской области в пределах 30-дневного срока, предусмотренного законодательством, было отказано в рассмотрении этого заявления в связи с тем, что заявление подано с нарушением пункта восемь части первой статьи один (заявление не установленного образца) и части первой статьи семь (заявление подается лично или через законного представителя) закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", - пояснила миграционная служба.



Ранее адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев, комментируя заявление генпрокурора страны Юрия Луценко о том, что ГМС отказалась предоставлять Саакашвили политическое убежище, заявил, что Саакашвили могут депортировать с Украины в принудительном порядке.



"Обычно в такой ситуации все руководствуются действующим законодательством, которое четко устанавливает, что фактически должно быть решение о принудительном возврате на территорию страны, где человек раньше проживал, либо на территорию своей страны. Лицу, которому отказали в продлении визы или в правах нахождения на территории Украины, дается срок добровольно покинуть страну. Обычно дается до 30 дней", - сказал Можаев в эфире радиостанции "Голос Столицы".



"Если человек в течении этого времени не покидает страну, то, соответственно, сами органы миграционной службы имеют право обратится с исковым заявлением о принудительном выдворении данного лица из страны", - добавил адвокат.



Он объяснил, что решение продлить визу или не продлить ее принимают органы миграционной службы. По словам адвоката, если человек находился на территории Украины на основании того, что у него была виза с определенным сроком, и срок этой визы закончился, он, соответственно, обратился в органы миграционной службы, чтобы ему дали статус беженца. "Если ему, например, отказали в принятии его как беженца, то он имеет право обжаловать в судебном порядке это решение, и пока идет процедура обжалования, у него, по сути, есть право находиться на территории Украины", - пояснил адвокат.



Иными словами, продолжил Можаев, после этого решения, Саакашвили имеет право находиться на территории Украины 30 дней и потом подавать жалобу на это решение. Адвокат также отметил, что в случае принудительной депортации такому лицу устанавливается срок, в течении которого оно не может посещать страну. "Это обычно от трех до пяти лет", - сказал адвокат.



Однако, продолжил Можаев, у Саакашвили есть шансы остаться на Украине, если он докажет в суде, что в стране, куда его собираются депортировать, для него существует угроза жизни и здоровью. "То есть, по сути, Саакашвили должен опираться на те нормы закона, которые действуют, если мы говорим о правовом поле, и подкладывать под каждую позиции доказательства того, что его нельзя, например, выдворить или то, что он должен остаться на Украине, где ему обязаны дать право на проживание в стране", - пояснил адвокат.



Эксперты отмечают, что украинские власти применяют к Саакашвили нормы законодательства, которые касаются иностранцев. В свою очередь экс-президент Грузии считает себя гражданином Украины. В таком случае, его нельзя депортировать. "Саакашвили нельзя депортировать, поскольку у него нет другого гражданства. У него на руках паспорт гражданина Украины", - пояснил украинский политик Виталий Журавский.



Президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства 26 июля на основании недостоверных данных, предоставленных им в государственную миграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные дела. Порошенко подчеркнул, что политик мог оспорить это решение в Высшем административном суде Украины, и он как президент согласился бы с судебным выводом. Однако в то время Саакашвили находился в США, а затем приехал Польшу.



10 сентября Саакашвили вместе с соратниками прорвался на Украину из Польши через пункт пропуска "Шегини". Следователи квалифицировали это событие по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе "угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов" и "групповое нарушение общественного порядка".



Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы Украины и наложил штраф в размере 3,4 тыс. гривен (около $130). Саакашвили также должен заплатить $320 гривен ($12) судебного сбора. Защита экс-президента Грузии оспорила в апелляционном суде данное решение.

