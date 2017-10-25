Поклонская прокомментировала заявления Собчак о принадлежности Крыма

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская назвала слова телеведущей Ксении Собчак о том, что Крым, по её мнению, является украинской территорией, неуважением к людям и к собственной родине.



"Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия", — заявила Поклонская РИА Новости.



По ее словам, крымчане, рискуя собственными жизнями, вернули себе родину.



"Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной родине", — добавила депутат.



Она также уточнила, что Украина для России не партнер, а братский народ, "это одно целое, что всеми способами пытаются опровергнуть враги России и Украины".



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

