РФ заблокировала резолюцию СБ ООН о продолжении расследования химатак в Сирии

Россия во вторник заблокировала принятие Советом Безопасности ООН несогласованной резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Вместе с РФ против документа, подготовленного США, проголосовала Боливия при двух воздержавшихся странах - Казахстане и Китае. Еще 11 государств, в том числе Великобритания, США и Франция, проголосовали за проект резолюции.



"Проект резолюции не был принят из-за негативного голоса одного из постоянных членов", - объявил председатель Совбеза, французский постпред Франсуа Делаттр.



Перед началом голосования Россия предложила перенести рассмотрение вопроса о продлении мандата СМР до 7 ноября, чтобы дождаться выхода доклада с результатами расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако эта инициатива не нашла поддержки необходимого большинства членов СБ.



Выступая на заседании Совета Безопасности, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в стремлении США форсировать продление мандата СМР "нет никакой логики", и призвал "спокойно и взвешено" принять решение после публикации доклада. По его словам, несогласованный проект резолюции был вынесен на голосование, чтобы "ошельмовать Россию", вынудив ее наложить вето на документ. "Давайте не будем притворяться, что мы не понимаем, что здесь происходит", - подчеркнул дипломат, обвинив США в подрыве единства Совета Безопасности.



"То, что сегодня происходит, дурно пахнет", - сказал Небензя. Он обратил внимание на массированную информационную кампанию, начатую западными странами в СМИ в преддверии голосования в Совете Безопасности, в том числе на заявления и интервью своей американской коллеги Никки Хейли. Постпред РФ детально разобрал ее высказывания, отметив, что она преднамеренно искажала позицию Москвы. "Как это называется? Это называется артиллерийская подготовка", - заключил дипломат.



Срок полномочий СМР истекает в ноябре, а итоговый доклад, как ожидается, будет представлен 26 октября. В одном из своих предыдущих отчетов следователи возложили ответственность за три случая применения отравляющих веществ в Сирии на правительственные войска, а еще за один - на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ранее в МИД РФ заявили, что целесообразность продления мандата СМР зависит от того, сможет ли он провести качественное расследование инцидента в Хан-Шейхуне.



29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. На прошлой неделе директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов заявил, что Россия все больше склоняется к тому, что химическая атака в Хан-Шейхуне была постановкой.

