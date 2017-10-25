Суд разрешил СБУшникам не обнародовать свои декларации

Окружной административный суд города Киева отказал "Центру противодействия коррупции" в обнародовании деклараций головы и должностных лиц Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.



"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в порядке письменного производства административное дело в отношении обнародования декларации председателя и должностных лиц Службы безопасности Украины, принял решение - полностью отказать истцу ("Центр противодействия коррупции") в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.



Как отмечается, при рассмотрении иска суд увидел конфликт между защитой государственной тайны и хранением данных декларантов.



"Суд пришел к выводу, что данный конфликт должен быть решен в способ, предусмотренный Законом Украины "О предотвращении коррупции", путем утверждения соответствующего порядка", - говорится в сообщении.



Сейчас, отмечается, идет согласование этого порядка со всеми учреждениями, где работают декларанты, имеющие доступ к государственной тайне.



"Вместе с тем, Служба безопасности Украины, пользуясь интересами защиты государственной тайны, сохранила эти данные способом, который был ей доступен. По основаниям, коллегия судей не усматривает признаков противоправности в оспариваемом решении государственного эксперта об отнесении к государственной тайне информации с электронных деклараций личного состава СБУ", - сообщили в суде.

