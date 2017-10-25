"Лаборатория Касперского" рассказала, как защититься от нового вируса Bad Rabbit

"Лаборатория Касперского" рассказала, как защититься от нового вируса Bad Rabbit

Эксперты российского производителя антивирусов "Лаборатория Касперского" занимаются расследованием третьей эпидемии вирусов-шифровальщиков - атаки вируса Bad Rabbit. Об этом говорится в блоге компании.

"Лаборатория Касперского" подозревает, что сегодня началась третья эпидемия вирусов-шифровальщиков. "В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков - мы говорим про здорово нашумевшие WannCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) - а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit - по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей", - отмечает "Лаборатория Касперского".

"Лаборатория Касперского" подготовила рекомендации для того, чтобы не стать жертвами новой эпидемии. Производитель антивирусов рекомендует всем сделать бэкап (резервное копирование). Кроме того, компания рекомендовала заблокировать исполнение файла c:windowsinfpub.dat, C:Windowscscc.dat, а также, если возможно, запретить использование сервиса WMI.

Пользователям защитных решений "Лаборатории Касперского" компания посоветовала включить компоненты Kaspersky Security Network и "Мониторинг активности" (он же System Watcher).

Предположительно от "Плохого кролика" пострадали несколько российских СМИ, в том числе "Интерфакс" и "Фонтанка", уточняет "Лаборатория Касперского". Главный редактор "Фонтанки" Александр Горшков заявил ТАСС, что информационная система компании подверглась именно взлому, а вирус Bad Rabbit не при чем.

От Bad Rabbit возможно также пострадал аэропорт Одессы, пишет "Лаборатория Касперского"."Заражение происходит через ряд зараженных сайтов российских СМИ", - отмечается в сообщении. Злоумышленники требуют за расшифровку файлов 0,05 биткойна (по курсу на данный момент это примерно $283 или 15,7 тыс. рублей).

Пока информации о способе распространения вируса нет, отсутствуют и другие подробности атаки. Также неизвестно, можно ли будет расшифровать файлы, отмечает "Лаборатория Касперского". При этом продукты компании "детектируют один из компонентов вируса с помощью облачного сервиса