"Лаборатория Касперского" рассказала, как защититься от нового вируса Bad Rabbit

Эксперты российского производителя антивирусов "Лаборатория Касперского" занимаются расследованием третьей эпидемии вирусов-шифровальщиков - атаки вируса Bad Rabbit. Об этом говорится в блоге компании.



"Лаборатория Касперского" подозревает, что сегодня началась третья эпидемия вирусов-шифровальщиков. "В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков - мы говорим про здорово нашумевшие WannCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) - а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit - по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей", - отмечает "Лаборатория Касперского".



"Лаборатория Касперского" подготовила рекомендации для того, чтобы не стать жертвами новой эпидемии. Производитель антивирусов рекомендует всем сделать бэкап (резервное копирование). Кроме того, компания рекомендовала заблокировать исполнение файла c:windowsinfpub.dat, C:Windowscscc.dat, а также, если возможно, запретить использование сервиса WMI.



Пользователям защитных решений "Лаборатории Касперского" компания посоветовала включить компоненты Kaspersky Security Network и "Мониторинг активности" (он же System Watcher).



Предположительно от "Плохого кролика" пострадали несколько российских СМИ, в том числе "Интерфакс" и "Фонтанка", уточняет "Лаборатория Касперского". Главный редактор "Фонтанки" Александр Горшков заявил ТАСС, что информационная система компании подверглась именно взлому, а вирус Bad Rabbit не при чем.



От Bad Rabbit возможно также пострадал аэропорт Одессы, пишет "Лаборатория Касперского"."Заражение происходит через ряд зараженных сайтов российских СМИ", - отмечается в сообщении. Злоумышленники требуют за расшифровку файлов 0,05 биткойна (по курсу на данный момент это примерно $283 или 15,7 тыс. рублей).



Пока информации о способе распространения вируса нет, отсутствуют и другие подробности атаки. Также неизвестно, можно ли будет расшифровать файлы, отмечает "Лаборатория Касперского". При этом продукты компании "детектируют один из компонентов вируса с помощью облачного сервиса

