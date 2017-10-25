Украина считает неотложными мероприятия по укреплению границы с РФ

Украина будет строить модульные городки и увеличивать охрану в рамках оперативно-инженерного обустройства границы с Россией. Данные мероприятия Киев считает неотложными. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян.



"Речь идет о двух моментах: об оперативно-инженерном обустройстве границы и повышении плотности охраны границы, - сказал он в эфире телеканала "112. Украина". - Первое - это неотложная потребность, которую мы видим <...>. Граница в инженерном плане должна быть обустроена, и это унифицированная система, которая не требует долгого времени и значительных финансов".



Представитель службы отметил, что вторая инициатива - повышение плотности - подразумевает строительство специальных сооружений - модульных городков. "Модульные городки - это более масштабная история, которая требует капиталовложений и времени. К реализации этой идеи мы будем активно подключать международных доноров", - подчеркнул он.



Кроме того, Слободян заявил, что работы по обустройству границы по проекту "Стена" также ведутся. "Проект реализуется и будет реализовываться, насколько будет позволять финансирование", - добавил он.



В ноябре 2014 года правительство Арсения Яценюка выступило с предложением усилить границу с РФ и соорудить там фортификационные сооружения и охранные системы, а также вырыть ров. Проект получил название "Стена" или "Европейский вал". По данным Госпогранслужбы, в текущем году на строительство планируется израсходовать около 500 млн гривен (менее $20 млн). В то же время на Украине по факту хищения госсредств в размере 16,688 млн гривен ($642 тыс.) на строительство "Стены" заведено уголовное дело, фигурантами которого являются представители госпогранслужбы и руководители предприятий-подрядчиков.

