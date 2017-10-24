Соболев ответил Луценко на угрозы по снятию депутатской неприкосновенности

Народный депутат Егор Соболев прокомментировал заявление генпрокурора Юрия Луценко, который допустил привлечения к ответственности нардепа за инцидент возле парламента. Об этом сообщает "24 канал".



"Я выступаю против того, чтобы депутатская неприкосновенность была у любого народного депутата. Это одна из причин, которая собрала нас под парламентом. Готов начать с себя", - сказал Егор Соболев.



Отметим, что речь идет об инциденте, который произошел 22 октября у здания парламента, где вспыхнул конфликт между протестующими и неизвестным мужчиной, который пытался пронести и установить палатку в их лагере. Тогда Егор Соболев ударил митингующего, обозвав провокатором.



Прокуратура именно изучает обстоятельства избиения мужчины. Тот якобы хотел установить свою палатку под Радой, а народный депутат ему помешал.

