Убытки от погрома радикалами Святошинского суда составили 500 тысяч гривен

В Государственной судебной администрации подсчитали более чем 500 тыс грн убытков после беспорядков с участием сторонников командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк назвал ситуацию в Святошинском суде погромом.



"Прикрываясь лозунгами справедливости и законности люди, присутствовавшие в судебном заседании как свободные слушатели, учинили погром в суде, уничтожили дорогостоящее имущество и оборудование, практически парализовали работу суда и ни на минуту не подумали о тех гражданах, чьи дела должны слушаться в ближайшее время", - отметил Холоднюк.

