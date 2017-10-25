Убытки от погрома радикалами Святошинского суда составили 500 тысяч гривен
В Государственной судебной администрации подсчитали более чем 500 тыс грн убытков после беспорядков с участием сторонников командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк назвал ситуацию в Святошинском суде погромом.
"Прикрываясь лозунгами справедливости и законности люди, присутствовавшие в судебном заседании как свободные слушатели, учинили погром в суде, уничтожили дорогостоящее имущество и оборудование, практически парализовали работу суда и ни на минуту не подумали о тех гражданах, чьи дела должны слушаться в ближайшее время", - отметил Холоднюк.
Источник: Strana.ua
09:41