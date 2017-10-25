Розенблат подал апелляцию на ношение электронного браслета

Розенблат подал апелляцию на ношение электронного браслета

Адвокаты нардепа Борислава Розенблата, который лишен депутатского иммунитета по "янтарному делу", подали апелляцию на его новую меру пресечения, в том числе ношение электронного браслета. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева, передает УНН.

"Только поступила апелляционная жалоба", - сообщили в пресс-службе.

По информации суда, завтра состоится автоматическое распределение и станет известно, кто будет председательствующим судьей по делу, а также дата заседания по рассмотрению апелляции.