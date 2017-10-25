Розенблат подал апелляцию на ношение электронного браслета

Адвокаты нардепа Борислава Розенблата, который лишен депутатского иммунитета по "янтарному делу", подали апелляцию на его новую меру пресечения, в том числе ношение электронного браслета. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева, передает УНН.



"Только поступила апелляционная жалоба", - сообщили в пресс-службе.



По информации суда, завтра состоится автоматическое распределение и станет известно, кто будет председательствующим судьей по делу, а также дата заседания по рассмотрению апелляции.

