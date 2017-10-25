"Звездный путь: Дискавери" продлили на второй сезон

Сериал "Звездный путь: Дискавери" официально продлили на второй сезон. Решение было принято после того, как первый сезон побил рекорды CBS All Access по количеству регистраций подписчиков в день, неделю и месяц.



"У сериала потрясающая креативная и актерская команды, которые доказали, что способны поддерживать наследие "Стартрека". Мы невероятно горды их достижениями и с радостью подарим фанатам второй сезон этого грандиозного сериала", - приводит Intermedia комментарий создателей проекта.



"Дискавери" стал шестым научно-фантастическим сериалом во вселенной "Звездного пути". Действие в нем происходит за 10 лет до событий оригинальной истории. Премьера состоялась 24 сентября 2017 года. Всего было снято 15 эпизодов. Главные роли в нем играют Сонекуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Джейсон Айзекс, Энтони Рэпп и Мишель Йео.





