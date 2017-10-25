Эксперты советуют пить вишневый сок после тренировок

В исследовании ученых из Нортумбрийского университета приняли участие 16 футболистов. Добровольцев разделили на две группы. Первая группа пила после спринтерских тренировок вишневый сок в течение восьми дней, а вторая группа употребляла плацебо, передает Dni24.



Исследование показало, что вишневый сок существенно облегчал боль в мышцах и снижал уровень воспаления. Так, вишневый сок способствовал восстановлению спортсменов после тренировок. По словам специалистов, секрет в антоцианах - растительных пигментах, содержащихся в соке.



Кстати, ранее исследователи из Университета Монтаны обнаружили: фастфуд помогает восстановиться после тренировки. Он так же эффективен, как и диетические добавки. Употребление фастфуда между тренировками не влияет на производительность и практически не меняет состав крови.

