Лжеца можно вычислить по его текстовым сообщениям

Сотрудники Корнелльского университета разработали приложение для сбора текстовых сообщений. За семь дней ученым удалось собрать 1703 переписки. Специалисты сосредоточились на 351 переписке, где была ложь. Проанализировав сообщения, ученые пришли к выводу: сообщения с ложью обладали рядом особенностей, рассказывает The Daily Mail.



Исследование показало, что в сообщениях с ложью в среднем было восемь слов, а в сообщениях без лжи - семь. Однако ученые выявили гендерные различия. Так, женщины обычно писали сообщения, состоящие из восьми слов, а когда лгали - из девяти слов. А в сообщениях мужчин и с ложью, и без, как правило, было по семь слов.



Кроме того, когда женщины лгали, они часто использовали местоимение "я", а мужчины - местоимение "мой". Также в сообщениях с ложью у мужчин нередко встречалось слово "конечно", а у женщин - "пытаться". Еще ученые обнаружили: представители обоих полов использовали в сообщениях уклончивые фразы, когда лгали.

