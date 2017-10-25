Верховный суд разрешил банкам без суда изымать имущество должников по кредитам

Верховный суд создал прецедент, разрешив украинским банкам разрешили без суда отнимать имущество у кредитных должников. Так, рассматривая дело №6-1136цс17, Верховный суд позволил кредитору изъять залог не под продажу, а в управление банку на период до его реализации.



Дело касалось автокредита, и речь шла о машине заемщика, которую пытался банк взять в управление себе, пишет "UBR.ua".



"ВСУ в очередной раз вышел за границы своих полномочий и оценил однобоко в интересах банка обстоятельства дела, что не имел права делать. Он посчитал, что суды якобы не учли, что требования банка об изъятии предмета залога и передаче в управление на период до его реализации являются именно надлежащими мерами. ВСУ благословил настоящий произвол — позволил изъять транспортное средство без судебного постановления. Хотя должен был отталкиваться от ст. 10 закона "Об исполнительном производстве" и переводить все в законную плоскость: сначала банк обязан получить постановление суда об изъятии залога, а затем исполнительная служба должна его взыскать — исполнить судебное постановление», — отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.



По сути Верховный суд легализовал схему, которую в последние годы активно применяют некоторые крупные розничные банки к неплательщикам, а иногда даже к тем, кто пытается договориться о реструктуризации займа.



"Из своей практики могу сказать, что чаще всего подобные схемы применяют Приватбанк и Альфа Банк, обычно применяют по долгам по автокредитам. Заемщика вызывают якобы для осмотра автомобиля (два раза в год человек должен предъявлять авто, подтверждая, что залог не вышел из строя и правильно эксплуатируется), и проводят его. Только в конце человеку подсовывают на подпись не протокол осмотра, а акт передачи автомобиля банку. А затем работник банка просто в наглую заводит машину и отгоняет ее на штрафплощадку. Либо же просто закрывает ворота, если машину уже пригнали на парковку банка. Мы по своим клиентам сталкивались по подобными историями", — рассказал управляющий партнер ЮФ "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.



Человек в подобных ситуациях никак не может противостоять банкирам, и, как уверяют юристы, ему не помогает даже вызов полиции. Говорят, что правохранители обычно не ввязываются в подобные конфликты. Потому юристы рекомендуют сразу идти в суд и подавать иск об истребовании имущества от чужого незаконного владения.



Подача такого иска не гарантирует мгновенного возврата автомобиля, но дает возможность побороться за него, и уменьшить сумму долга в будущем.



"После того, как банк изъял машину, он не перестает нассчитывать пени и штрафы, и долг продолжает расти как снежный ком. Даже после продажи залога. Ведь нередко авто в таких случаях продают "своим" по заниженной цене, не согласовывая это с заемщиком, и человек остается должен крупные суммы. Например, наш заемщик, который брал кредит на покупку нового Daewoo Lanos, чья общая стоимость на момент приобретения составляла $10 тыс., после нескольких лет споров с Приватбанком теперь остается должным ему $25 тыс. После всех накруток и пересчетов", — заметил Можаев.



Людям с кредитными долгами по автокредитам от 90 дней не советуют приезжать в банки не осмотры залогов. Рекомендуют сначала подписать соглашение о реструктуризации кредита, и начать по нему платить, и только после этого наведываться в гости к кредиторам. Причем, делать это крайне осторожно: не передавать в руки работнику банка техпаспорт на машину и ключи. И очень внимательно вчитываться в то, что подписывается. Конечно, со стороны такое поведение будет выглядеть дико, однако поможет сохранить вам своего железного коня. Ведь после помощи ВСУ возможности банков выглядят пратически безграничными.



"Кроме того стоит помнить, что с июня 2017 года дейстсвует новый Закон «О потребительском кредитовании», теперь у кредиторов убрали прямой запрет на изымание имущества до решения суда", — резюмировал Ростислав Кравец.

