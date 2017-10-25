Розенко оценил стоимость переписи населения в 2 млрд. гривен

Перепись населения Украины, которую запланировали на 2020 год, обойдется в два миллиарда гривен. Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире радио Голос столицы, передает ЛІГА.net.



"Минимум два миллиарда понадобится из бюджета для технической подготовки к процедуре и собственно переписи", – заявил он.



Розенко отметил, что именно перепись населения позволит получить полную картину уровня и качества жизни украинцев.



Ранее министр напоминал, что последняя перепись была в 2001 году, а мировая практика предусматривает необходимость проводить ее каждые 10 лет. Из-за нехватки финансирования или по другим причинам проведение переписи населения переносили.



Напомним, Кабинет министров перенес проведение второй всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.

