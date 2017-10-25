Штайнмайер: предложение Путина о миротворцах ООН на Украине нужно изучить

Инициативу президента РФ Владимира Путина о направлении миротворческой миссии ООН на Украину стоит основательно изучить, заявил в интервью газете "Коммерсант" президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в преддверии визита в Россию. Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин 25 октября обсудит в Москве со Штайнмайером перспективы развития отношений и актуальные вопросы международной повестки.

"Стоит реагировать на серьезные инициативы и основательно изучать их шансы: в частности, с точки зрения возможных компромиссов относительно сформулированных Украиной представлений о вовлечении сил ООН в ситуацию на востоке страны", — сказал Штайнмайер, отвечая на вопрос, может ли ввод миротворческой миссии ООН на Украину послужить первым шагом к ослаблению санкций против России.



При этом он оговорился, что "эти конкретные вопросы оперативной политики не будут стоять в центре внимания" его встреч в Москве. "Это дело нового правительства Германии. И, кстати: санкции увязаны с конкретными условиями. Любое изменение этой позиции должно совместно обсуждаться и согласовываться на уровне ЕС", — указал он.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.



Между тем Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

