Савченко предложила Зеленскому баллотироваться в президенты

Народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире программы "Субъективные итоги дня" на телеканале NewsOne предложила украинскому комику Владимиру Зеленскому баллотироваться в президенты страны.



"Из Рейгана получился неплохой президент. А Зеленский тем более снялся в фильме "Слуга народа", нам понравился фильм. Почему бы не подумать Зеленскому идти в президенты и противопоставить себя парламенту, навести порядок. Чем черт не шутит?" — заявила она.



Владимир Зеленский — известный украинский шоумен, киноактер, сценарист и комик. Он снялся в нескольких российских комедиях, таких как "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время", "8 лучших свиданий" и так далее.

