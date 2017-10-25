Франция сократила налог на богатство на 70%

Французский парламент принял пакет мер на 2018 год. Одна из них сокращает налог на богатство на 70%. Об этом сообщает Financial Times.



Как отмечается, официально отменено налогообложение всего, кроме имущественных активов. Кроме того, будет введен налог на прибыль со ставкой 30%, затрагивающий прирост капитала, дивиденды и выручку.



Издание отмечает, что принятие комплекса мер было раскритиковано противниками президента Франции Эммануэля Макрона, которые считают сокращение налогов попыткой отблагодарить бизнесменов, спонсировавших кампанию нынешнего президента страны.



Напомним, в 2013 году конституционный суд Франции одобрил решение президента Франсуа Олланда ввести 75-процентный налог на зарплаты свыше миллиона евро в год.

