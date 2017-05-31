О цыпочках-реформаторшах и угольных граблях

Я фигею, дорогая редакция. Это же какой талантище надо иметь, чтобы создать себе столько проблем! Вы только вдумайтесь. Запасы угля на ТЭС – самые низкие за последние три года. За американский и африканский уголь приходится переплачивать втройне. Порты оказались не готовы к большим объемам перевалки и просят строить им новые терминалы. Но денег нет даже на субсидии госшахтам. В ноябре их начнут запихивать в холдинг, против которого выступает министр Насалик. Интрига! При этом почти все госшахты – убыточные, и юные реформаторши из Минэнерго хотят их закрыть...



Если вы думаете, что перечисленное – это весь клубок проблем, то сильно ошибаетесь. Их гораздо больше. Начнем с общеизвестных фактов. Большинство украинских ТЭС построены в расчете на применение угля марки “А” (антрацита), месторождения которого почти полностью находятся на территории ОРДЛО. Три года войны, включая два самых горячих периода – 2014-й и 2015-й гг., уголь спокойно возили оттуда, и никого это не смущало.



Но в начале 2017 года патриоты вдруг опомнились. И на рельсы села “железнодорожная сотня имени Анны Карениной” под командованием Семы Семенченко и Вовы Парасюка. Сначала их никто не воспринимал всерьез, но когда из-за дефицита угля остановились практически все электростанции, работающие на антраците, власть решила, что если блокаду нельзя победить, ее надо возглавить. В результате СНБО утвердил временное (т.е. на все времена) полное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса с 13.00 15 марта.



Но, как это часто бывает, перемога аукнулась зрадой: в январе-сентябре 2017 года более половины импортируемого угля (54,92%) поступило из РФ. Этот уголь стоил Украине $1 млрд. Надо же, какая нескладуха: вместо того, чтобы финансировать “оккупированные агрессором территории”, мы стали напрямую финансировать самого агрессора.



Правда, и оккупированным территориям тоже немного перепало. Это я про тот скандал с ввозом в Польшу 11 тыс. тонн антрацита с оккупированных территорий Донбасса. Вот уж граблями стукнуло, так стукнуло. Думаю, никто не сомневается, что 11 тыс. тонн – цифра не окончательная, а, скажем так, “то, что поймали”.



Украина тем временем импортировала из Польши 137 тыс. тонн угля марки "Г". То есть поляки скушали недорого наш донецкий антрацит, а мы у них купили марку “Г” (газовый) – вдвое дороже, чем покупали у “проклятых сепаратистов” более качественный продукт. И снова грабельки по лбу “бух!”. Со всего размаха.



Из-под контроля Министерства энергетики уходят три “хлебных” вопроса: распределение бюджетных средств, предназначенных для поддержки шахтеров; сбыт добываемого госшахтами угля; назначение директоров шахт – всем этим займется руководство формально независимого от министерства НУК. А не подконтрольного – УТЭК, как хотел Насалик

Старается не расстраивать работников госшахт, которых в Украине более 60 тыс. человек, и премьер Владимир Гройсман. Он то и дело “извергает реплики”, что Украина должна нарастить собственную добычу угля и “правительство приложит усилия для возрождения угольной промышленности в стране”

Мы, конечно, не теряем оптимизма. И налегаем на импорт. Уже не из России, а из далекой ЮАР и ставшей почти родной Пенсильванщины. Но и тут северный пушистый зверек поднял лапу и нассал на наши надежды. Оказалось, что украинские портовые мощности не готовы к такому подарку судьбы, как импорт угля. Они больше заточены под экспорт зерновых. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы