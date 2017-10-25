Чубаров прокомментировал слова Собчак о принадлежности Крыма Украине

Депутат Верховной Рады, один из лидеров организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров выразил удовлетворение словами телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Независимо от того, является ли публично высказанная позиция Ксении Собчак по Крыму частью некоего иезуитского плана Кремля, не следует нам обрывать инициативы российских политиков, признающих Крым украинской территорией», — заявил Чубаров.



Он добавил, что Киеву при этом не следует и втягиваться в дискуссии о территориальной принадлежности полуострова «до полной деоккупации». «Хотите переговоров по правам русского населения Крыма? Никаких проблем. Но только после того, когда Украина восстановит свой суверенитет, а все въехавшие на постоянное жительство после 20 февраля 2014 годы немедленно покинут полуостров», — отметил украинский парламентарий.



24 октября Собчак на своей первой пресс-конференции после вступления в президентскую гонку 2018 года сказала, что с точки зрения международного права, Крым принадлежит Киеву, а Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский в ответ заявил, что республика «была, есть и будет российской и по праву, и по закону, по всем остальным понятиям — человеческим и по справедливости».

