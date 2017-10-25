В Запорожье трое в масках похитили человека

В Запорожье полицейские вшестером обезвредили группу из 12 человек, причастных к похищению человека, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области Олег Золотоноша.



Как сообщил О.Золотоноша на своей странице в соцсети Фейсбук, полицейские получили вызов в том, что трое в масках похитили человека - затолкали в багажник и увезли.



Был введен план "Перехват" по городу и окрестностям. Однако, как отметил О.Золотоноша, шестеро полицейских в главе с начальником Шевченковского отдела Запорожья самостоятельно вычислили злоумышленников.



"Не дожидаясь подмоги коллег, вшестером обезвредили группу из 12 человек и освободили похищенного, на месте работает СОГ (следственно-оперативная группа – ИФ.), - написал начальник запорожской полиции.

