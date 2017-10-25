Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business
Украина поднялась на четыре ступеньки и заняла 76-е место среди 190 стран в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Doing Business. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает УНН. "Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы 76-е среди 190 стран", - отметил Президент.
"Продолжаем реформировать страну", - добавил он.
Как сообщал УНН, правительство подало в ВР законопроекты, которые позволят попасть в ТОП-40 Doing Business.
Источник: УНН
11:47