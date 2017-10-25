Януковичу назначат нового госадвоката

Суд отстранил государственного адвоката беглого президента Украины Виктора Януковича Максима Герасько. Соответствующее решение принял Оболонский районный суд в среду, 25 октября. Согласно решению суда, нового госадвоката Януковичу должны назначить незамедлительно и 26 октября он должен прибыть на заседание суда.



Герасько отстранили в связи с "фактическим невыполнением возложенных на него обязанностей по защите обвиняемого Виктора Януковича". Так, в решении суда сказано, что Герасько проявил непрофессионализм и показал отсутствие достаточной квалификации.

