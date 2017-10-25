В Кремле ответили на заявление Собчак о Крыме

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков назвал заявлении Ксении Собчак о Крыме неправильным.



«Это неправильное заявление и по сути и по форме. И с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем», — заявил Песков.



При этом, он не ответил на вопрос о том, может ли такое заявление Собчак повлечь уголовную ответственность или помешать ее регистрации в качестве кандидата в президенты. По словам Пескова, такие решение не являются прерогативой Кремля.

