Стали известны, где в Киеве больше всего загрязнен воздух

В Госпродпотребслужбе Киева рассказали, где в Киеве больше всего загрязнен воздух.



Так, по данным исследований, самый большой уровень загрязнения зафиксирован в трех точках Киева:



- оксида углерода 1,3 ПДК (предельно-допустимая концентрация) на Бессарабской площади



- зависшие вещества - 1,3 ПДК на Бессарабской площади и проспекте Победы, 98/2



- диоксида азота - 2-4 ПДК на ул. Попудренко, 50, Бессарабской площади, Демеевской плозади, проспекте Победы, 98/2, ул. Каунская, 10А, Гидропарк, проспект Оболонский, 14.

