Кабмин утвердил план выполнения ассоциации с ЕС

Кабинет министров утвердил план мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом с трехдневной доработкой с заинтересованными ведомствами. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что план предусматривает 2016 задач и около 5000 мероприятий.



Также правительство утвердило ориентировочный план переводов на государственный язык актов законодательства ЕС на 2017-2018 годы.



В свою очередь, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Украина должна выполнить четыре основных условия для эффективного внедрения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, в том числе, обеспечить мощную координацию между правительством и парламентом, передает УНИАН.



"Наш опыт говорит о том, что необходимо выполнить четыре условия для эффективного внедрения Соглашения об ассоциации. Первое условие - необходимо обеспечить мощную координацию между различными министерствами, которые задействованы во внедрении Соглашения об ассоциации. Это означает, что вице-премьер-министр и правительственный офис по вопросам европейской интеграции должны получить реальную возможность для обеспечения координации такой работы", - сказал он.



Во-вторых, подчеркнул Мингарелли, на ранних этапах необходимо задействовать парламент.



"Это означает, что, во-первых, каждый год правительство и Верховная Рада должны сообща определять план действий приоритетных мероприятий, которые должны быть совместно выполнены как правительством, так и ВР. И, во-вторых, перед каждой сессией правительство четко должно определять те приоритетные меры, которые должны быть внедрены в парламенте", - пояснил глава представительства ЕС.



Также, по его словам, должны проходить регулярные встречи между всеми заинтересованными сторонами: правительство, профильные министерства, соответствующие комитеты ВР и представительство ЕС в Украине - для того, чтобы оценить состояние внедрения Соглашения об ассоциации, устранить препятствия, стоящие на пути интеграции и вместе определять возможные решения.



"Четвертое условие - необходимо обеспечить эффективную коммуникацию в отношении к Соглашению об ассоциации, которая могла бы объяснить каждому украинцу, какие преимущества несет европейская интеграция", - добавил Мингарелли.

