В американских яслях ребенка укусила ядовитая змея

Во Флориде ядовитая змея укусила ребенка в яслях на базе ВВС США Эглин. Об этом сообщает New York Post.



Инцидент произошел в понедельник, 23 октября. Мальчик, чье и имя и возраст не называются, играл во дворе и, увидев змею — мокассинового щитомордника, схватил ее за хвост.



Ребенка доставили в больницу, потом отправили в медицинский центр Pensacola, где он будет восстанавливаться после случившегося.



Как отмечает издание, гадюку поймали живой.



В конце сентября 2016-го питон в Индии покусал человека, который хотел сделать с ним селфи в Snapchat. Инцидент произошел в штате Раджастхан на северо-западе страны. Змея была обнаружена в местной школе, после чего руководство учебного заведения вызвало сотрудников лесного департамента для ее поимки. Когда питон был схвачен, один из ловцов попытался сделать с ней селфи, но змея укусила его в плечо.

