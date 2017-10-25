Twitter ужесточит условия размещения политической рекламы

Социальная сеть Twitter объявила об изменениях, которые коснутся размещения политической рекламы. Об этом сообщается на ее официальном сайте.



Как отмечается, компания запустит онлайн-центр, через который можно будет уточнить, кто и с какой целью размещает рекламные объявления. Таким образом, будут ужесточены правила для публикации политической рекламы в Twitter.



"Рекламодатели будут обязаны идентифицировать, какого рода кампанию представляют их объявления", – заявили в соцсети.

