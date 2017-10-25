Twitter ужесточит условия размещения политической рекламы

Twitter ужесточит условия размещения политической рекламы

Социальная сеть Twitter объявила об изменениях, которые коснутся размещения политической рекламы. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Как отмечается, компания запустит онлайн-центр, через который можно будет уточнить, кто и с какой целью размещает рекламные объявления. Таким образом, будут ужесточены правила для публикации политической рекламы в Twitter.

"Рекламодатели будут обязаны идентифицировать, какого рода кампанию представляют их объявления", – заявили в соцсети.