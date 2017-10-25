Варшава подписала декларацию об обучении польских детей в Украине на родном языке

Польша подписала декларацию, гарантирующую польским детям в Украине право получать образование в украинских школах на родном языке, несмотря на принятый властями в Киеве закон "Об образовании", ограничивающий возможность обучения на языках нацменьшинств. О подписании документа сообщила в среду на брифинге министр образования и науки Польши Анна Залевская.



Текст польско-украинской декларации ранее был согласован представителями профильных ведомств Польши и Украины. В ней речь идет о гарантиях представителям польского меньшинства получать полное общее среднее образование в польских школах в Украине на родном языке. При этом подчеркивается важность изучения в школах государственного языка.



Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

