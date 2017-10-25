Психологи: психопаты готовы убить одного человека ради спасения нескольких

Психопаты без колебаний готовы убить одного человека ради спасения нескольких, по крайней мере, в компьютерной симуляции, выяснили психологи. А вот остальные люди, несмотря на то, что считают такие действия правильными, далеко не всегда готовы осуществить их на практике. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.



Чтобы выяснить, какие люди в реальной ситуации смогли бы убить одного человека ради спасения нескольких, ученые провели несколько экспериментов. В первом из них участники сначала заполняли опросники для выявления психопатических черт, а затем решали ряд нравственных дилемм. Так, в одной из них участник выступал в роли командира отряда, возвращающегося с задания на вражеской территории и должен был убить попавшего в ловушку солдата: оставить его в живых означало обречь на вражеские пытки, а попытаться спасти — подставить под удар весь отряд.



В следующей части эксперимента исследователи смоделировали эту и несколько других ситуаций с помощью роботизированного устройства, которое имитировало, например, раненого солдата и замеряло прилагаемое усилие и скорость движения в момент, когда испытуемые пытались его «убить», зарезав воображаемым ножом.



Во втором эксперименте исследователи при помощи очков виртуальной реальности и реалистичного манекена с подогревом сымитировали знаменитую дилемму вагонетки. Участникам предлагалось столкнуть стоящего с ними на мосту человека под колеса поезда, чтобы остановить его и спасти жизнь людям, находящимся на рельсах.



Как показали результаты исследования, хотя при заполнении опросников многие были готовы пожертвовать одним человеком ради спасения нескольких, не все из них оказались способны приложить руку к его смерти даже в симуляции.



Однако чем сильнее у участника были выражены психопатические черты, тем меньше он колебался и тем решительнее действовал.



Для психопатов характерно антиобщественное поведение и нарушение эмпатии. По всей видимости, именно это позволило бы им совершить необходимые действия без излишней эмоциональной вовлеченности.

