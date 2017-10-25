В России назвали себестоимость добычи нефти

Себестоимость добычи барреля нефти в России зависит от геологических условий, инфраструктуры и регионов, и в среднем составляет $10-15. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.



"Себестоимость добычи нефти в России, безусловно, разная, зависит от геологических условий, от наличия инфраструктуры. Например, в Западной Сибири, где есть инфраструктура, - одна себестоимость добычи, в Восточной Сибири, где нужно ее строить - другая. Средняя цифра себестоимости добычи нефти - от $10 до $15 за баррель, которая включает в себя как операционные издержки, так и издержки возврата инвестиций капитального характера", - сказал он.

