Саакашвили получил документы о лишении его гражданства

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства, он планирует обжаловать это в суде. "Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства"...



...сообщил он у здания Государственной миграционной службы Украины в среду в Киеве.



В июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.



10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.



В конце сентября М.Саакашвили получил ответ на свой запрос от администрации президента по документам относительно прекращения его гражданства Украины – в АП просили подождать еще до 20 рабочих дней с момента подачи запроса.



"На Ваш запрос от 19 сентября 2017 года с просьбой предоставить копии имеющихся в администрации президента Украины документов относительно прекращения гражданства Украины сообщаем, что … администрацией президента Украины принято решение о продлении срока рассмотрения Вашего запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления. Ответ Вам будет предоставлен в максимально сжатые сроки", - было сказано в ответе.



24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении М.Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.



Сам лидер "Руха новых сил" в тот день заявил, что не получал отказа ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. При этом он сообщил, что получил от этой службы документ, в котором ему рекомендуют дополнительно лично обратиться в подразделение по работе с ищущими защиты территориального органа ГМС по месту временного пребывания.



ГМС заявила, что есть основания для выдворения из Украины М.Саакашвили, так как он игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса.