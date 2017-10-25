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- Испания описала каталонцам, какой экономический кризис их ждет в случае независимости
Испания описала каталонцам, какой экономический кризис их ждет в случае независимости
Независимая Каталония будет вытеснена из Европейского Союза и еврозоны, что непосредственно принесет вред региональной экономике. Об этом заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, сообщает издание Reuters.
Он отметил, что в случае независимости, Каталонии бы пришлось разорвать все ее сделки, а 70% ее ВВП попали бы под пошлины вместе с физическими границами.
"Она была бы вне зоны евро, а ее банки больше бы не обслуживал Европейский центральный банк. Ей пришлось бы создать свою собственную валюту, которая будет очень обесцененной", - отметил де Гиндос.
По его словам, такое обесценивание приведет к 25-30% снижению регионального экономического роста, увеличению инфляции и удвоению уровня безработицы.
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Напомним, 2 октября в Каталонии провели референдум, который не признала центральная власть Испании. Большинство участников проголосовали за государственную независимость автономии.
В Еврокомиссии заявили, что в случае отделения от Испании, регион окажется за пределами Евросоюза.
Германия, Франция и Италия выступили против отделения Каталонии.
Лидер Каталонии попросил парламент отложить провозглашение независимости.
21 октября правительство Испании заявило, что лидеров Каталонии уволят, а выборы в регионе должны провести в ближайшие полгода. Это решение может ввести в действие Сенат, заседание которого состоится 27 октября.
Мадрид готов применить силу для восстановления порядка в Каталонии, если митингующие будут сопротивляться испанской власти.