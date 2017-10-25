Чийгоза и Умерова в РФ освободили и передали Турции

Два украинских политзаключённых, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, сегодня обрели свободу, они освобождены от уголовного преследования. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.



"То, что все так долго ожидали, случилось. Ещё два заложника, два украинских политзаключённых обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования", - рассказал он.



С его слов, это закономерный результат титанических усилий, успешно проведённой юридической, политической и дипломатической работы.



Как сообщил журналист Айдер Муждабаев в Facebook, заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз на свободе, их отдали Турции, сейчас они в самолете.

