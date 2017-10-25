В Украине более 140 тыс. человек заболели гриппом и ОРИ за минувшую неделю

В Украине за третью неделю октября гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) заболели более 140 тыс. человек, большая часть из которых – дети до 14 лет, сообщает Центр гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Украины.



"Сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями начался в октябре, и будет продолжаться до мая следующего года. В этот период значительно возрастает риск заразиться", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте в среду.



Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области (659,9 на 100 тыс. населения), а наименьший - в Одесской (152,1 на 100 тыс. населения).



В Центре гриппа и ОРВИ отметили, что летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не зарегистрировано.

