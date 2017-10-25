Защита Зайцевой не будет обжаловать ее арест

Елена Зайцева, подозреваемая в ДТП в центре Харькова, не намерена подавать апелляционную жалобу на определение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога.



«Нет, мы не будем обжаловать меру пресечения», — заявила адвокат Зайцевой Юлия Козырь, сообщает «МедиаПорт».



По ее словам, апелляцию решили не подавать, «чтобы перестать привлекать внимание общественности, насколько это возможно».



Зайцева не очень хорошо себя чувствует, утверждает Козырь. «Естественно, последствия аварии ощущаются», — отметила адвокат.



Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.



За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.



Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

