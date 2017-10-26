НАБУ уведомила о подозрении экс-нардепа Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП уведомили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" экс-народного депутата Николая Мартыненко и его предполагаемого сообщника, руководителя структурного подразделения ГП" НАЭК "Энергоатом".

"По версии следствия, экс-народный депутат Украины, бывший председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, в сговоре с тремя лицами - упомянутым должностным лицом структурного подразделения ГП "НАЭК" Энергоатом", бывшим руководителем этого же подразделения и еще одним лицом, приближенным к экс-народному депутату, организовали коррупционную схему, в результате которой интересам ГП "НАЭК" Энергоатом "нанесен ущерб в размере 6,4млн евро", - сообщает пресс-служба НАБУ в среду вечером.



Как выяснили сыщики НАБУ, участники группировки в 2008-2012 годах искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем была признана чешская компания "Škoda JS" (фактическим владельцем является российское ЗАО "Объединенные машиностроительные заводы") с завышенными на 6,4млн евро ценовыми предложениями, что в отдельных случаях составляло до 20% от стоимости оборудования.



"В дальнейшем, после получения указанных средств по контрактам, заключенным с ГП "НАЭК" Энергоатом ", "Škoda JS" перечислила 6,4млн евро на счет компании "BRADCREST INVESTMENT SA" (Панамская Республика), единственным владельцем (бенефициаром) которой является экс -народный депутат Украины", - информируют в пресс-службе Бюро.



В НАБУ также сообщают, что по их запросу о международной правовой помощи на счету указанной компании в швейцарском банке арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4млн грн (3,2млн швейцарских франков).



Действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение других предполагаемых участников группировки.



В сообщении НАБУ имен уведомленных о подозрении лиц не указано, однако обстоятельства дела, как и должность одного из фигурантов, идентичны проводимому Бюро досудебному расследованию, известному в СМИ как "дело Мартыненко".



Как сообщалось, в конце 2014 года чешское издание Novinky.cz сообщило, что Прокуратура Швейцарии расследует дело по подозрению Škoda JS (атомное подразделение группы) в даче взятки председателю комитета Верховной Рады Украины по ТЭК Мартиненко.



По данным Novinky.cz, целью такой взятки могло быть получение заказов на оборудование для АЭС со стороны украинского "Энергоатома". Деньги перечислялись через панамскую компанию Bradcrest Investment. Согласно законодательству Швейцарии, подозреваемым по делу грозит штраф в 1 млн франков и 5 лет тюрьмы.



В пресс-службе Мартыненко тогда опровергли информацию о его причастности к получению взятки от Škoda. "В 2013 году (о закупки оборудования у Škoda в этот период говорится в материале Novinky.cz - ИФ) я находился в жесткой оппозиции к режиму Янукович и боролся за его свержение. Попытки очернить мое имя подобными обвинениями являются чушью и имеют заказное происхождение", - цитирует его пресс-служба.



Škoda JS является многолетним поставщиком оборудования для украинских АЭС, правительство Украины называет ее также вероятным партнером в рамках строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.



22 марта 2015 года народный депутат, журналист Сергей Лещенко в своем блоге в одном из интернет-изданий заявил, что Генеральная прокуратура Швейцарии открыла дело против Н.Мартыненко. Он сообщил, что направил запрос в посольство Швейцарии в Украине с просьбой сообщить, есть дело на Н.Мартыненко или нет. И через два с половиной месяца, в марте получил ответ посольства со ссылкой на Генпрокуратуру Швейцарии.



В подтверждение своих слов Лещенко выложил в блоге фотокопию ответа посольства на его запрос. "Ранее в этом году, вы направили запрос в отношении депутата Мартыненко. Мы переправили его в офис генерального прокурора Швейцарии, ответил следующее: "Офис Генерального прокурора Швейцарии с 2013 года осуществляет уголовное расследование против украинского гражданина по подозрению во взяточничестве (статья 322 абзац 2 уголовного кодекса Швейцарии). На данный момент мы не можем предоставить вам более подробную информацию по этому поводу. Обратите внимание, что, как правило, работа офиса генерального прокурора Швейцарии, является конфиденциальной. Никогда мы не раскрываем названия компаний и лиц, которые могут быть частью наших процедур", - выложил перевод ответа посольства народный депутат.



30 ноября 2015 года народный депутат фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с разразившимся вокруг его имени коррупционным скандалом и, по его словам, развернувшейся против него "информационной кампанией", а 1 декабря зарегистрировал в аппарате Верховной Рады соответствующее заявление. Верховная Рада 22 декабря 2015 года приняла проект постановления о сложении его депутатских полномочий.



28 декабря 2015 года Лещенко сообщил, что НАБУ расследует два производства, фигурантом которых является Мартыненко: "1) открыто производство для расследования получения Мартыненко взяток от чешской "Шкоды" на счет в Швейцарии, 2) открыто производство относительно использования австрийской "прокладки" Мартыненко для поставки в Украину урана по завышенной цене".



При этом Лещенко выложил на своей странице две копии ответов НАБУ на запрос народного депутата. В одном из них указано, что 11 декабря 2015 года НАБУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование в уголовном производстве по факту получения взяток при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской Skoda JS с предварительной правовой квалификацией по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Во второй копии ответа НАБУ на депутатский запрос, в свою очередь, указывается, что 11 декабря 2015 года Бюро внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований и начало расследование в уголовном производстве относительно должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" с предварительной правовой квалификацией по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.



Мартыненко был допрошен 18 января 2016 года. Сам он не сообщил подробности допроса, сославшись на тайну следствия, однако сказал журналистам, что в ходе допроса под видео-фиксацию "предложил следователю проводить публичные допросы".



11 января 2017 года Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты экс-депутата в закрытии производства, в то же время обязал НАБУ лишь рассмотреть ходатайство представителя Н.Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах.



19 января 2017 года в НАБУ заявили, что досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Škoda JS", известного в СМИ как "дело Мартыненко", будет продолжено.

