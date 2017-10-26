Польша усилила проверки на границе с Украиной

Польская сторона усилила проверку граждан и транспорта на некоторых пограничных КПП, сообщила Государственная пограничная служба Украины. Так, с понедельника выросли очереди на пункте пропуска "Ягодин".



"Как было установлено, главной причиной таких заторов стало проведение более тщательного осмотра представителями таможенной службы соседней страны с применением рентген-сканирующей системы Rapiscan автобусов и вещей граждан Украины, которые направляются в Польшу", — заявили в украинской Госпогранслужбе.



Кроме того, во вторник польские пограничники стали тщательнее проверять транспорт и личные вещи граждан в пункте "Дорогуск".



В ведомстве отметили, что усиленный осмотр автобусов станет постоянным, а легковых автомобилей — выборочным, во время проведения польской таможней специальных мероприятий.

