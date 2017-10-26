Бывший сотрудник "Беркута" подал в суд на Геращенко

Бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", который расформировали из-за событий на Майдане в 2014 году, подал в суд на вице-спикера Верховной рады Украины, представителя в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко.



В мае 2015 года Святошинский районный суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле протестующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений. Все они вину не признают ни по одному из пунктов.



"Сегодня в Печерском суде Киева должно было состояться слушание по иску против меня в деле защиты чести и достоинства одного из подозреваемых в расстреле Майдана беркутовцев", — сообщила Геращенко на своей странице в Facebook.



По ее словам, один из "беркутовцев", фамилия которого фигурирует в списках для обмена пленными, подготовленных представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, подал на нее в суд. По словам Геращенко, поводом для иска стали ее слова о том, что ополченцы включают в свои требования десятки лиц, не имеющих никакого отношения к событиям в Донбассе, в частности сотрудников "Беркута", что препятствует разблокирования процесса обмена пленными.



"Примечательно, что ни в одном публичном комментарии я не называла никаких фамилий", — отметила Геращенко.



Она отметила, что в исковом заявлении фигурируют некие списки, обнародованные депутатом Рады Надеждой Савченко, которая побывала на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. По словам Геращенко, судебное заседание, которое должно было состоятся в среду, перенесли на месяц из-за загруженности суда.



Святошинский районный суд Киева продлил во вторник меру пресечения в виде содержания под стражей для пяти бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которые обвиняются в расстреле участников "майдана" 20 февраля 2014 года.



По данным министерства внутренних дел, от 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков. В результате столкновений в центре украинской столицы погибли более 100 человек.

