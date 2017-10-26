Кабмин снизил цену на газ для отопления и ГВС бюджетных учреждений на 22%

Кабинет министров Украины снизил цену на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (PSO) для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) бюджетных учреждений на 22% - с 7907,2 грн до 6177,5 грн за 1 тыс. куб. м (без транспортировки и НДС).



Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.



Кроме того, Кабмин снизил цену на газ, отпускаемый в рамках PSO и используемый для производства электроэнергии на 6,3% - с 7907,2 грн до 7413 грн.



Этим же документом правительство включило "Приватбанк" в перечень банков, в которых могут открываться счета со спецрежимом использования при поставке газа по PSO.



Как сообщалось, ранее предприятия теплокоммунэнерго указывали на разбаланс, возникающий из-за разницы между утвержденной правительством цене газа для отопления и ГВС бюджетных учреждений (7907,2 грн) и цене, заложенной НКРЭКУ в соответствующие тарифы тепловиков (4942 грн).

