В НАПК проверят невероятный лотерейный выигрыш Ляшко

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) обещают, что в ближайшее время проверят декларацию лидера "Радикальной партии" и нардепа Олега Ляшко. Об этом сообщила пресс-служба нацагентства. "Учитывая общественный резонанс в отношении субъекта декларирования - народного депутата Украины Олега Ляшко, согласно Закону, Национальное агентство отмечает, что проведет соответствующую проверку...

...предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении.



В НАПК добавили, что в случае выявления нарушений Национальным агентством будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.



Ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен.



В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыше Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

