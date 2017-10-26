Мировые поставки iPhone X сократили вдвое из-за проблем с Face ID

Мировые поставки новых iPhone X до конца года составят около 20 млн единиц, в то время как Apple рассчитывала отгрузить в магазины вдвое больше, утверждает японское издание Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники утверждает.



Предполагается, что снижение объемов поставок вызвано продолжающимися проблемами на производстве гаджетов, в частности - высоким процентом брака при выпуске фронтальной 3D-камеры, а также технологией Face ID.



Производители смогли к концу сентября существенно уменьшить процент брака, однако при нынешней скорости производства 10 млн единиц в месяц обеспечить нужный объем до конца года не удастся. Как утверждается, продолжающиеся затруднения заставили Apple начать переговоры с альтернативными производителями по поводу налаживания дополнительного производства.



Стоит отметить, австрийский производитель микросхем AMS, который делает оптическую сенсорную часть нового 3-D сенсорного модуля, используемого в iPhone Apple X, опроверг предположения о возникновении проблем с производством модуля, ответственного за распространение лиц.



Ответственность за сборку флагманского смартфона Apple в этом году несет Foxconn Technology Group. За сборку 3-D модуля отвечают управляемая Foxconn компания Sharp Corp. и LG Electronics Inn.



Ранее сооснователь Apple Стив Возняк признался, что впервые не намерен покупать новый iPhone в день релиза. Он объяснил свое решение тем, что вполне доволен своим iPhone 8, который ничем принципиально не отличается от iPhone 7 и iPhone 6, а также выразил сомнения по поводу корректной работы Face ID.

