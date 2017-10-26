Суд отправил Коханивского под круглосуточный домашний арест до 20 декабря

Святошинский районный суд Киева избрал руководителю общественной организации "Добровольческий рух ОУН" Николаю Коханивскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 20 декабря.



Соответствующее решение суд принял на заседании в среду.



Согласно данному решению, Коханивский должен постоянно находиться по месту своего проживания в Киеве, сдать паспорта и выполнять другие возложенные на него процессуальные обязанности.



После завершения заседания суда Коханивский назвал это решение "более-менее справедливым", хотя предпочел бы "ночной" домашний арест, взятие на поруки или личное обязательство. "Не могу сказать, что я не доволен. Пусть суд теперь в этом разбирается, я невиновен и буду это доказывать. Я защищался, защищал свою жену", - сказал он.



Н.Коханивский указал, что его адвокаты будут подавать апелляцию на это решение. "Мне нужно передвигаться, я не могу сидеть дома. Я не собираюсь никуда убегать", - отметил он.



Как сообщалось, 21 октября возле станции метро "Академгородок" в Киеве произошла драка со стрельбой из травматического оружия с участием Коханивского, в результате чего один человек получил ранения.



23 октября в Святошинский суд поступило ходатайство старшего следователя районного управления Национальной полиции в Киеве об избрании меры пресечения Коханивскому, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (совершение хулиганства, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).



На заседании 23 октября соратники Коханивского, протестуя против переноса заседания на следующий день и других нарушений, которые, по их мнению, допустил суд, заблокировали зал судебных заседаний с помощью мебели и других предметов. 24 октября помещение было разблокировано сотрудниками полиции с применением силы. По результатам операции 30 человек были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление полиции Киева. Суд по мере пресечения Коханивскому продолжился в другом зале.

