Суд отправил Коханивского под круглосуточный домашний арест до 20 декабря

Суд отправил Коханивского под круглосуточный домашний арест до 20 декабря

Святошинский районный суд Киева избрал руководителю общественной организации "Добровольческий рух ОУН" Николаю Коханивскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 20 декабря.

Соответствующее решение суд принял на заседании в среду.

Согласно данному решению, Коханивский должен постоянно находиться по месту своего проживания в Киеве, сдать паспорта и выполнять другие возложенные на него процессуальные обязанности.

После завершения заседания суда Коханивский назвал это решение "более-менее справедливым", хотя предпочел бы "ночной" домашний арест, взятие на поруки или личное обязательство. "Не могу сказать, что я не доволен. Пусть суд теперь в этом разбирается, я невиновен и буду это доказывать. Я защищался, защищал свою жену", - сказал он.

Н.Коханивский указал, что его адвокаты будут подавать апелляцию на это решение. "Мне нужно передвигаться, я не могу сидеть дома. Я не собираюсь никуда убегать", - отметил он.

Как сообщалось, 21 октября возле станции метро "Академгородок" в Киеве произошла драка со стрельбой из травматического оружия с участием Коханивского, в результате чего один человек получил ранения.

23 октября в Святошинский суд поступило ходатайство старшего следователя районного управления Национальной полиции в Киеве об избрании меры пресечения Коханивскому, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (совершение хулиганства, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

На заседании 23 октября соратники Коханивского, протестуя против переноса заседания на следующий день и других нарушений, которые, по их мнению, допустил суд, заблокировали зал судебных заседаний с помощью мебели и других предметов. 24 октября помещение было разблокировано сотрудниками полиции с применением силы. По результатам операции 30 человек были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление полиции Киева. Суд по мере пресечения Коханивскому продолжился в другом зале.