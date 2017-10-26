В ОБСЕ осудили задержание полицией в Святошинском суде трех журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир осудил действия полицейских в Киеве в отношении трех журналистов, освещавших столкновения в Святошинском суде Киева 24 октября.



Об этом сказано на сайте организации со ссылкой на Дезира.



"Журналистов надо защищать в ходе их работы, а не бить и задерживать. Отмечу, что Министерство внутренних дел публично заявило о своем намерении полноценно расследовать инцидент. За этим я буду следить", - цитирует заявление Дезира пресс-служба.



В сообщении сказано, что по меньшей мере трое журналистов (Дмитрий Реплянчук с "Громадського", Сергей Лефтер с УНИАН и Кирилл Малышев с "Страна.UA") были избиты, а их техника повреждена.



24 октября, когда спецназовцы штурмовали здание суда. Лефтера и Малышева задержали вместе с протестующими, которые находились в суде, несмотря на то, что журналисты показывали свои удостоверения.

