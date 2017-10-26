Киев подал в ЕСПЧ материалы по иску против России по событиям в Донбассе

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новые материалы по делу о событиях в Донбассе. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил министр юстиции страны Павел Петренко.



По его словам, несколько дней назад украинская сторона направила в ЕСПЧ "большую юридическую позицию" с более чем сотней свидетелей по второму делу, касающемуся обвинения России в похищении детей-сирот с Донбасса.



"Тем самым, мы закрыли свою юридическую часть по нашему заявлению в связи с событиями на Донбассе в 2014 году", — заявил Петренко. По его утверждению, у России "нет весомых аргументов и фактов", чтобы опровергнуть эти материалы.



Украина за последние три года подала пять исков в ЕСПЧ против России, по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе и еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.

