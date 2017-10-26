Очередная финансовая победа Украины - на Евровидении-2017 сэкономили 150 миллионов

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая отвечала за организацию и проведение Евровидения-2017, не прибегала к системным нарушениям и злоупотреблениям, которые бы свидетельствовали о хищении государственных средств.



Об этом заявила на брифинге в среду председатель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, сообщает корреспондент Укринформа.



"Государственной аудиторской службой при проведении контрольного мероприятия не было найдено каких-то системных нарушений законодательства или злоупотреблений, которые свидетельствовали бы о хищении государственных средств при проведении песенного конкурса. Да, конечно, НОТУ не удалось избежать неэффективных, незаконных расходов. Об этом мы сообщили, в том числе на официальном сайте, - ревизией установлены незаконные и неэффективные использования государственных ресурсов на сумму 8,6 млн гривень. Например, в смету конкурса ошибочно не были включены 3,4 млн грн, которые принадлежат НОТУ, - это доходы от официального туроператора за бронирование мест в гостиницах. То есть недополучила НОТУ от общества "Пилот" 3,4 млн грн. Уже во время ревизии эта компания возместила сумму 2,1 млн грн на счета НОТУ", - сказала Гаврилова.



Остальную сумму, по ее словам, составляют средства вследствие других нарушений. В частности, установлены факты завышения стоимости предоставленных услуг по уборке и загрузке-разгрузке технического оборудования - это общество "Импел Гриффин Групп"; факты о предоставлении услуг легковыми автомобилями с указанием завышенных объемов перевозок.



"Это нарушения, которые всегда могут быть. Однако все эти нарушения составляют сумму 8,6 млн грн. Мы понимаем, что НОТУ принимает меры, чтобы все компании, которые превысили стоимость, объемы работ или услуг, вернули средства на ее счета", - отметила председатель Госаудитслужбы.



Гаврилова прокомментировала и сообщенную ранее Госаудитслужбой информацию о других нарушениях законодательства на общую сумму 468,7 млн грн.



"Это нарушение ведения бухгалтерского учета. Например, неотражение в учете кредиторской задолженности - как неоформление права собственности на видеоматериалы. Также были проведены хозяйственные операции по процедурам закупки - 85 процедур - с отдельными несоблюдениями норм по оформлению и проведению закупок ... Сегодня, к сожалению, в СМИ муссируется тема, что это убытки, хищения, злоупотребления. Нет, это нарушение ведения учета и нарушение законодательства закупок по оформлению и проведению процедур ", - подчеркнула она.



Чиновник добавила, что Госаудитслужба не смогла проверить 250 млн грн, которые были направлены иностранным компаниям.



"Чтобы не было инсинуаций в этом контексте, хочу проинформировать: имеется в виду, что на 250 млн грн были предоставлены услуги иностранными компаниями. При проведении ревизии мы увидели первичные документы, увидели, что с документами и предоставлением услуг все в порядке. Однако мы не можем выйти на эти объекты для проверки этих расходов, так как они находятся за границей. Это объективное обстоятельство", - сказала Гаврилова.



Она сообщила, что материалы ревизии переданы в правоохранительные органы и в Кабмин.



«4 октября мы передали материалы Национальной полиции Украины. О результатах ревизии проинформирован Кабинет Министров Украины, лично премьер-министр, потому что ревизия проводилась при его поддержке, и он был инициатором именно объективного, беспристрастного контроля за использованием этих средств", - отметила Гаврилова.



Председатель Госаудитслужбы подчеркнула также, что аудиторы при проведении ревизии объективно и беспристрастно делали свою работу.



"Для нас, как для граждан, песенный конкурс был нашей национальной гордостью, мы гордились тем, как он был красиво и качественно проведен. И была непонятна реакция должностных лиц НОТУ, которые подняли немного шума по результатам нашей работы", - сказала она.



