Саакашвили рассказал, когда пройдет новое вече у Рады

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал на 29 октября новое собрание в палаточном городке у здания Верховной рады Украины в Киеве.



"У нас будет большое вече в 12.00 в это воскресенье, я хочу, чтобы на это вече пришло еще в два раза больше людей", — заявил Саакашвили на встрече со своими сторонниками в палаточном городке.



По его словам, участники протеста у здания Рады будут ждать очередного заседания парламента 7 ноября, когда "народ будет принимать экзамен у власти" на способность выполнять требования людей. Саакашвили также сообщил, что до этого момента в палаточном городке будет идти обсуждение проводимых на Украине реформ.



Встреча Саакашвили с его сторонниками к Рады, состоявшаяся в среду вечером, уже закончилась, передает корреспондент РИА Новости.



На прошлой неделе несколько тысяч человек начали акцию протеста в центре Киева, организованную различными политическими силами. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Протестующие разбили палаточный городок у здания парламента, произошло несколько стычек демонстрантов с полицией.



Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований, отправив на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начав рассмотрение избирательного законодательства.



Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" Михаила Саакашвили продолжит акцию протеста, остальные прекратили свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

