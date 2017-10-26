Вместо "безвиза": Европа планирует ввести для Грузии "эрзац-визы"

Граждане Грузии должны будут проходить "предварительную авторизацию", перед тем как отправиться в Европу без визы. Такую инициативу поддержал Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел, пишет "Коммерсант".



В Тбилиси считают, что тем самым Евросоюз, с одной стороны, реагирует на поток незаконных эмигрантов из Грузии, усилившийся после отмены Шенгенских виз весной текущего года, а с другой — не желает открыто портить отношения с грузинскими властями. Безвизовый режим с ЕС, напомним, до сих пор считался главным достижением Тбилиси на пути евроинтеграции.



О решении комитета Европарламента и ее возможных последствиях для грузинских граждан, желающих посетить ЕС, журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.



Он попросил не отождествлять с "визой" так называемую предварительную авторизацию. Для ее прохождения гражданин обязан заполнить специальную заявку в электронной форме на странице Европейской системы авторизации путешественника, прикрепить к ней справки о месте работы и доходах, которые до отмены виз подавались в консульские отделы посольств, заплатить €10 и дождаться подтверждения права на въезд в Шенгенскую зону.



Ответ вполне может оказаться отрицательным. Впрочем, Вахтанг Махароблишвили обнадежил, что новые нормы пока "одобрены лишь предварительно".



По мнению бывшего ректора дипломатической академии Тбилиси Иосифа Цинцадзе, "предварительная авторизация" - это не что иное, как форма визы, но с другим названием. "Отказывать людям непосредственно на границе, в европейском аэропорту, для европейских служб всегда хлопотнее, чем в ходе электронной переписки",— считает он, объясняя нововведение потоком нелегалов из Грузии.



"С 28 марта (когда вступил в силу безвизовый режим, - Прим.Ред.) тысячи грузин остались в ЕС, и Брюссель не может не реагировать",— заявил господин Цинцадзе, отметив при этом, что Евросоюз "не хочет открыто оскорблять Грузию восстановлением визового режима, поэтому действует мягче".

