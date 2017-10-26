По факту покушения на Мосийчука открыто производство по статье "теракт"

Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого погибли два человека, пострадал народный депутат Игорь Мосийчук и еще четверо граждан, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. "Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (теракт)", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.

Следствие рассматривает все версии, уже установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата.



На месте событий работает совместная следственно-оперативная группа милиции, которая устанавливает детали трагедии.



Как сообщила Гитлянская агентству "Интерфакс-Украина", второй погибший – местный житель 1981 года рождения.



Как сообщалось, вечером 25 октября на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" народный депутат Мосийчук получил ранения в результате взрыва. Рядом с ним присутствовал политолог Виталий Бала, также получивший ранения. Оба они были немедленно госпитализированы и прооперированы. По пути в больницу в машине "скоро помощи" скончался охранник Мосийчука

