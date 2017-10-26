Под флагами ГО Борщаговская сич орудовали вымогатели?

25 октября сотрудники Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД задержали преступную группу псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков.



Пресс-служба Нацполиции информирует, что данная группа лиц позиционировала себя как представители общественной организации, якобы отстаивающей интересы жителей.







Согласно информации, которую распространяют в соцсети пользователи facebooK, речь идет об общественнной организации «Борщаговска Сич».



"Эта группа, работая под прикрытием общественной организации, длительное время вымогала у крупного застройщика деньги, препятствуя его законной хозяйственной деятельности. Для этого устраивались митинги при участии граждан, якобы жителей района, где велось строительство. Провоцировались стычки и конфликты. Сами злоумышленники, называя себя представителями местных жителей, рассылали в государственные службы разных уровней запросы и подавали судебные иски", - сообщила спикер Департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.

Было проведено ряд обысков, в результате которых изъято оружие, деньги, «черновые записи».



В то же время, фигуранты данного дела активно постят информацию о проведенных у них обысках.







Так, представитель псевдо-общественной организации Валентина Аксенова заявила о проведенном у нее обыске, при котором, якобы, присутствовал трехлетний ребенок. Тем самым Аксенова подтвердила и сам факт обыска и то, что у правоохранительных органов есть основания для проведения следственных действий.



Кроме того, в соцсети сообщается о задержании главы псевдо-общественной организации «Борщаговська Сич» Людмилы Котенко.







Согласно информации, размещенной в соцсетях, представителями правоохранительных органов также были задержаны следующие представители данной ОПГ: Ефремов, Сенчугов и Лопата.



При этом депутат Роман Титикало сообщил в Facebook о задержании активиста, который также борется с застройкой Вумивского леса.







Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.









