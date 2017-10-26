Под флагами ГО Борщаговская сич орудовали вымогатели?

Под флагами ГО Борщаговская сич орудовали вымогатели?

25 октября сотрудники Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД задержали преступную группу псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков.

Пресс-служба Нацполиции информирует, что данная группа лиц позиционировала себя как представители общественной организации, якобы отстаивающей интересы жителей.



Согласно информации, которую распространяют в соцсети пользователи facebooK, речь идет об общественнной организации «Борщаговска Сич».

"Эта группа, работая под прикрытием общественной организации, длительное время вымогала у крупного застройщика деньги, препятствуя его законной хозяйственной деятельности. Для этого устраивались митинги при участии граждан, якобы жителей района, где велось строительство. Провоцировались стычки и конфликты. Сами злоумышленники, называя себя представителями местных жителей, рассылали в государственные службы разных уровней запросы и подавали судебные иски", - сообщила спикер Департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.
Было проведено ряд обысков, в результате которых изъято оружие, деньги, «черновые записи».

В то же время, фигуранты данного дела активно постят информацию о проведенных у них обысках.



Так, представитель псевдо-общественной организации Валентина Аксенова заявила о проведенном у нее обыске, при котором, якобы, присутствовал трехлетний ребенок. Тем самым Аксенова подтвердила и сам факт обыска и то, что у правоохранительных органов есть основания для проведения следственных действий.

Кроме того, в соцсети сообщается о задержании главы псевдо-общественной организации «Борщаговська Сич» Людмилы Котенко.



Согласно информации, размещенной в соцсетях, представителями правоохранительных органов также были задержаны следующие представители данной ОПГ: Ефремов, Сенчугов и Лопата.

При этом депутат Роман Титикало сообщил в Facebook о задержании активиста, который также борется с застройкой Вумивского леса.



Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.