Умерла еще одна из пострадавших в ДТП в Харькове

Умерла еще одна из пострадавших в ДТП в Харькове

В Харькове скончалась одна из пострадавших в резонансном ДТП на улице Сумской. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, передает УНН.

Как отмечается, Диана Берченко, одна из сестер, пострадавших во время аварии 18 октября в ​​Харькове, умерла в больнице.

До этого момента она находилась на аппарате искусственного дыхания.

"Сегодня в 9:45 она умерла", — сообщили в Харьковской ОГА.

Напомним, вечером 18 октября в центре Харькова произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек и шестеро пострадали.

В крови Елены Зайцевой, которая сбила 11 человек, нашли опиаты. Ее арестовали на два месяца без возможности внесения залога.