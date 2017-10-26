Умерла еще одна из пострадавших в ДТП в Харькове

В Харькове скончалась одна из пострадавших в резонансном ДТП на улице Сумской. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, передает УНН.



Как отмечается, Диана Берченко, одна из сестер, пострадавших во время аварии 18 октября в ​​Харькове, умерла в больнице.



До этого момента она находилась на аппарате искусственного дыхания.



"Сегодня в 9:45 она умерла", — сообщили в Харьковской ОГА.



Напомним, вечером 18 октября в центре Харькова произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек и шестеро пострадали.



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